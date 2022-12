Terni: moto tampona auto in via del Centenario. Ferito 21enne

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì in via del Centenario, all’altezza della palestra Tonic in direzione centro. Una moto con in sella un 21enne (B.A. le sue iniziali) ha tamponato un’autovettura Peugeot 308 condotta da un 49enne (B.A.). Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, finito a terra e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, per la pulizia del manto stradale, anche gli addetti di Area Sicura.

