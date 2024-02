Terni-Narni, contributo per bici elettriche: ‘pressing’ Ferranti

Bando pubblico per contributi da 350 a 500 euro utili all’acquisto di bici elettriche, c’è chi chiede delucidazioni. A gennaio l’ok a 215 domande per un importo complessivo di quasi 105 mila euro riguardante Terni e Narni, ora a farsi avanti sul tema è il capogruppo FI Francesco Maria Ferranti: «A novembre è stata emessa una manifestazione di interesse per usufruire del contributo fino a un massimo di 500 euro usufruendo di fondi ministeriali. La procedura – scrive l’esponente di Forza Italia – si sarebbe conclusa positivamente ad inizio del mese di gennaio 2024 e ad oggi i soggetti che devono beneficiare del contributo sono in attesa di vederselo accreditato. Essendo trascorso un mese, con un interrigazione urgente sollecito l’assessorato competente del Comune di Terni al fine di rendere noti i tempi ancora necessari a rimborsare i soggetti destinatari. Chiederò, trattandosi di informazioni molto snelle da poter fornire da parte dell’assessore, che mi sia fornita – conclude – risposta in aula già nel prossimo consiglio del 12 febbraio».

