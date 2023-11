Terni: nasconde un chilo di cocaina purissima a casa della madre. Arrestato 36enne ternano

L’indagine ha preso le mosse dai due arresti, eseguiti lo scorso 24 ottobre nella zona di via Farini, di un cuoco 33enne ternano e di un 21enne albanese, che aveva ricevuto dal primo uno zaino contenente 2,3 chili di cocaina, per un valore di 500 mila euro. E ora i carabinieri del Nucleo investigativo di Terni, analizzando i contatti dei due soggetti in città, hanno realizzato un altro maxi sequestro della stessa droga – un chilogrammo – trovata nella disponibilità di un 36enne originario di Terni (M.F. le sue iniziali) incensurato, residente a Roma e domiciliato a Terni presso l’abitazione della madre in via Montanara, nel quartiere di San Giovanni. «Dopo giorni di osservazione nei pressi dell’abitazione – spiegano i carabinieri di Terni in una nota -, durante i quali è emerso un insolito via vai di persone, alcune delle quali conosciute come assuntrici di sostanze, nel primo pomeriggio di sabato 11 novembre i militari hanno bussato alla porta del 36enne ed hanno eseguito un’accurata perquisizione. Qui, nella camera da letto della madre, i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di cocaina purissima, risultata poi del peso di 1 chilogrammo. Per l’uomo è così scattato l’arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, poi convalidato dal gip con emissione di misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza, a Roma. Le indagini proseguono per far luce sugli altri soggetti coinvolti nel giro di spaccio». Il 36enne ternano è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli.

Condividi questo articolo su