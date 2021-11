Terni non dimentica il sacrificio dell’agente Cesare Mazzieri

Era il 31 ottobre del 1977 quando Cesare Mazzieri, appuntato della polizia di Stato nativo di Roma, perse la vita in servizio a Terni – aveva solo 47 anni – dopo essere intervenuto per sventare una rapina nella banca popolare di Novara di via Mazzini. Letali per lui furono le ferite d’arma da fuoco riportate nel corso della sparatoria. Il suo sacrificio non è stato dimenticato e, come accade ogni anno, è stato ricordato con una breve cerimonia nel pomeriggio di martedì: è stata deposta una corona sulla lapide che ne commemora il gesto. Presenti sul posto per l’occasione il prefetto Emilio Dario Sensi, il questore Bruno Failla, l’assessore comunale Giovanna Scarcia, la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi, i rappresentanti delle forze dell’ordine ed i familiari di Mazzieri.

