Terni, Rebecca deve rioperarsi a New York: scatta la solidarietà

Viste le nuove problematiche e la risonanza magnetica Rebecca Antonelli, la giovanissima ternana costretta a convivere dalla nascita contro una rara forma tumorale che comporta frequenti viaggi negli Stati Uniti per curarsi, dovrà appunto tornare a New York dove sarà sottoposta ad un nuovo intervento per rimuovere la massa che si è riforma comprimendo la trachea. L’intervento è programmato per l’8 gennaio 2024 e la famiglia è in attesa dei preventivi di spesa, ma la macchina della solidarietà si è già messa in moto con eventi per la raccolta fondi.

Le iniziative di solidarietà

Giovedì 7 dicembre, a partire dalle ore 18, al bar Ambassador di Terni organizzano ‘Natale per Rebecca’, apericena di beneficenza con piano bar. Domenica 10, invece, a partire dalle ore 12, nella sala Minerva a Narni Scalo, è in programma ‘Sbaciata di Natale’ con musica live a cura di Marco Rea: alle ore 17 una tombolata benefica per Rebecca. Infine, mercoledì 13 dicembre, dalle ore 20, al Relais dei Principi di Montecatrilli il ‘Natale in Rossoverde’, una cena di beneficenza con la Ternana Calcio e la Ternana Woman a sostegno dell’associazione ‘Il sogno di Rebecca’.