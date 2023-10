Commercio a Terni: novità dopo quasi un ventennio per il bar 2P. Spazio a due giovani

di S.F.

Un’apertura commerciale in vico dei Tintori 11, a pochi passi da palazzo Spada. L’istanza è stata depositata venerdì pomeriggio allo sportello unico per le attività produttive/edilizia del Comune e riguarda uno dei bar più longevi del centro di Terni: il 2P che, dopo quasi un ventennio di attività, vede un ‘cambio della guardia’ al vertice. Simone Piacenti lascia la guida a due giovani.

La novità

C’è ancora chi ha voglia di investire in centro. In questo caso si tratta di Leonardo Scimmi e Alessandra Posati, due ternani rispettivamente di 33 e 30 anni: starà a loro far proseguire nel migliore dei modi la tradizione del posto. In ogni caso Piacenti – attivo dal 2006 come ‘capo’ del posto – resterà come collaboratore. Tempo di rilancio per il 2P e di in bocca al lupo per tutti.