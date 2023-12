Terni, cavalcavia Gabelletta-Maratta verso l’apertura – La fotogallery

di S.F.

Collaudo a gennaio e, salvo ulteriori imprevisti, riapertura in avvio di 2024. A due anni dalla consegna dei lavori: si è in dirittura d’arrivo con i lavori per il nuovo cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta a Terni, aggiudicato nell’estate 2021 alla 2P Asfalti di Roma per poco più di 700 mila euro. Tra polemiche, contrattempi, guai tecnici e complessa demolizione ce ne è voluto di tempo per il completamento. Ora ci siamo. Di seguito le immagini della situazione al 24 dicembre. Nel contempo è stato firmato il via libera per la seconda perizia di variante: «Ammonta a 670.718,89 euro al netto del ribasso d’asta; rispetto al contratto originario si registra una minore spesa di 43.422,58 euro», viene specificato nell’atto del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.

Le novità riepilogate nel documento sono diverse, come ad esempio il fatto che «è stata stralciata dal contratto l’esecuzione delle fondazioni delle barriere antirumore previste lungo tratti del tracciato da via del Centenario a strada di Casanova, ritenendo più vantaggioso, in termini di tempi di realizzazione e senza aggravi di costo, ricorrere ad affidamento diretto a ditta specializzata».