Terni: oltre 1.500 fra passaporti e permessi di soggiorno ‘pronti’ in questura. Giorni e orari per ritirarli

Circa 1.500 fra passaporti e permessi di soggiorno, alcuni dei quali pronti da tempo, che nessuno si è preso ancora la briga di ritirare. I documenti sono negli uffici della questura di Terni e proprio da via Antiochia arriva ‘l’invito’ – a chi ne aveva fatto richiesta – a ritirarli quanto prima. «Presso la questura – si legge nella nota – sono giacenti e pronti per la consegna 700 passaporti e 800 permessi di soggiorno. Per ritirare il passaporto i cittadini possono recarsi presso lo sportello nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 12 alle 13; giovedì dalle ore 16.30 alle 17. Per ritirare il permesso di soggiorno: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30».

Condividi questo articolo su