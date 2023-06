Terni, parcheggio largo Manni: fissata la data per lo scontro finale al Consiglio di Stato

di S.F.

Il Comune di Terni ed i parcheggi, i nodi da prendere di petto per il neo sindaco Stefano Bandecchi sono anche su questo fronte. Da un lato c’è quello legato alla Corso del Popolo per il rapporto concessorio, dall’altro la situazione per largo Manni: è su quest’ultimo che si registra una novità dopo il ko di palazzo Spada al Tar Umbria sul ricorso della Parcheggi Italia Spa. Fissata la data per l’udienza pubblica di merito al Consiglio di Stato, lo step conclusivo del lungo scontro.

MAGGIO 2022, COMUNE KO AL TAR SUL PARCHEGGIO

CORSO DEL POPOLO-COMUNE: GRANA RAPPORTO CONCESSORIO

A settembre confronto finale

Il 4 maggio del 2022 il Tar ha sentenziato a favore della società per la prosecuzione della gestione del parcheggio, il risarcimento al danno e l’adempimento degli obblighi convenzionali per la tariffazione delle aree a raso su corso del Popolo e via Bazzani. Con conseguente annullamento della delibera di giunta del 21 aprile 2021 che, in sostanza, aveva sancito il ‘taglio’ del rapporto. Una bella botta per il Comune. L’avvocatura di palazzo Spada non ha perso troppo tempo e il 5 luglio 2022 ha impugnato il provvedimento al Consiglio di Stato, quindi la settimana successiva la costituzione in giudizio della Parcheggi Italia Spa e, lo scorso 4 ottobre, il ricorso incidentale della società. Bene, quando se ne parlerà? L’udienza è stata programmata per il 19 settembre, con sentenza attesa tra ottobre e novembre. Magari nel contempo si troverà un accordo o, altrimenti, per le casse comunali c’è il rischio di una discreta stangata.