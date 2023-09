Terni, parte il censimento 2023

Tempo di iniziare il censimento permanente della popolazione 2023 a Terni. Da lunedì 2 ottobre scendono in campo i 25 rilevatori che, muniti di tablet e cartellino di riconoscimento, inizieranno a girare sul territorio per censire edifici e abitazioni in maniera informatizzata.

I numeri

Coinvolte 3.800 famiglie ternane campione che, in questi giorni, stanno ricevendo le lettere Istat. Per altre 800 ci sarà la ‘visita’ a domicilio del rilevatore. «A Terni le operazioni preparatorie, coordinate dall’ufficio statistica del Comune, sono già iniziate – specificano da palazzo Spada – da tempo. Già da alcuni giorni più di 3.800 famiglie ternane hanno ricevuto una lettera direttamente dall’Istat con la richiesta di collaborare compilando un questionario on line registrandosi autonomamente sul sito Istat, o attendendo di essere contattati, dal mese di novembre, da uno dei rilevatori comunali per effettuare l’intervista direttamente presso la loro abitazione, telefonicamente o negli uffici del comune. Altre famiglie, circa 800, che parteciperanno alla fase cosiddetta areale non riceveranno la lettera dall’Istat e non potranno compilare on line il questionario, ma troveranno nelle cassette delle lettere o negli androni dei palazzi delle locandine che avviseranno del passaggio del rilevatore per raccogliere informazioni sulle abitazioni e per intervistare le famiglie dimoranti negli alloggi». A seguire l’iter è in particolar modo la responsabile, la posizione organizzativa Simona Coccetta.

L’obbligo di legge e l’appello

Viene sottolineato che le famiglie «coinvolte sono tenute per obbligo di legge a rispondere ai quesiti del questionario. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. L’appello è quello di collaborare, se chiamati a farlo, privilegiando la compilazione autonoma sul sito dell’Istat seguendo le istruzioni contenute nella lettera informativa o se si riscontrano difficoltà attendere i rilevatori comunali. Per le famiglie che invece non vorranno effettuare l’intervista a domicilio dal 2 ottobre sarà attivo a palazzo Spada, per assistenza, informazioni e per la compilazione del questionario il centro comunale di rilevazione (lunedì-venerdì 9-13 e martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18). Sempre dal 2 ottobre gli interessati potranno telefonare per informazioni ai numeri: 0744-549666 – 669 o scrivere a [email protected]. I rilevatori che saranno incaricati di contattare le famiglie ed effettuare la rilevazione sul campo fanno parte di un’apposita graduatoria e hanno partecipato ad una complessa formazione on line oltre ad una giornata formativa in Bct. Hanno anche partecipato ad un incontro preliminare con il personale dell’ufficio di statistica, per definire i dettagli tecnici e formalizzare l’incarico». Lunedì si parte.