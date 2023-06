Terni, pattinaggio artistico: Viola Raponi si distingue in terra francese

Partecipazione di assoluto prestigio per la giovanissima pattinatrice ternana Viola Raponi, classe 2011, in forza all’Asd Red Green Pattinaggio Artistico di Terni, che a Digione (Francia) ha preso parte al primo evento internazionale della stagione, insieme alle altre componenti della rappresentativa nazionale Acsi Italia. Viola faceva parte di una selezione di 32 atleti provenienti da 8 regioni diverse, sotto la guida del commissario tecnico Roberto Giannini coadiuvato da Damiano Favotto (responsabile Acsi Veneto settore pattinaggio). La giovane atleta ternana ha gareggiato nella categoria ‘Espoir Elite’ – è il primo anno che vi appartiene – e per lei è stata la prima esperienza fuori dall’Italia. Accompagnata dalla sua allenatrice Emanuela Rossini, presidente dell’Asd Red Green, Viola Raponi ha portato entrambi i programmi ‘short’ e ‘long’, tenendo alti i colori sia della rappresentativa nazionale che della società rossoverde di cui fa parte.

