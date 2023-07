Terni, Petrucci: «Di nuovo Superbike nel 2024. Altra Dakar? Sì»

Un Danilo Petrucci sorridente e carico quello che ha concesso una lunga intervista al portale moto.it – QUI l’intervista completa – sul recente passato e le intenzioni future. Il pilota ternano, in ascesa in questa fase nel mondiale Superbike, ha l’obiettivo di diventare il primo centauro a vincere una gara in MotoGp (già centrato), una tappa alla Dakar (missione compiuta) ed una in Superbike. C’è tempo per riuscirci. Petrux tra i vari argomenti toccati, ha ricordato le difficoltà dell’avventura in Arabia Saudita: «Si può arrivare anche in sesta piena, a 160/170 chilometri orari. Talvolta fai 25 km dove non c’è niente ma solo l’indicazione della bussola e apri il gas. Magari – le sue parole – vieni giù da una duna a 100/120 km/h, non hai punti di riferimento. A 60 all’ora nel deserto sembra di stare fermi». Il 32enne ha confermato che nel 2024 resterà nel mondiale: «A meno di cose sconvolgenti sì, il piano è questo». E risposta affermativa anche alla domanda su una nuova partecipazione alla Dakar. «Molti motociclisti tifano per me? Uno dei motivi per il quale sono tornato in Europa, l’affetto dei tifosi fa piacere».

2 GIUGNO 2019, STORICO TRIONFO AL MUGELLO IN MOTOGP

6 GENNAIO 2022, STORICO TRIONFO IN UNA TAPPA DELLA DAKAR

2 LUGLIO 2023, PRIMO PODIO IN SUPERBIKE