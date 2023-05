Terni: prestigioso riconoscimento per un’insegnante dei licei ‘Angeloni’

Venerdì 5 maggio al teatro ‘Brancaccio’ di Roma si è svolta la premiazione del premio nazionale Atlante Italian Teacher Award 2023, per i migliori insegnanti italiani, conferito da United Network in collaborazione con [email protected] e in partnership con la Varkey Foundation che organizza ogni anno anche l’importante premio Global Teacher Prize (il Nobel degli insegnanti). La docente ternana Raffaella Vittori, in forza ai licei ‘Angeloni’ e responsabile del dipartimento di sostegno e funzione strumentale per l’inclusione scolastica, ha ricevuto una targa con menzione speciale: motivo di orgoglio personale e per chi condivide con lei il percorso professionale e umano dell’insegnamento.

Soddisfazione

«Sono felice – afferma la professoressa Vittori -. Si tratta di un riconoscimento per tutta la scuola, per i docenti e per gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo, in questi tre anni, al progetto ‘Inclusione per i ragazzi autistici e con disabilità’». «Vorrei ringraziare tutti i componenti del progetto – afferma un’alunna che ha partecipato alle attività proposte – ma soprattutto chi ha permesso la sua riuscita. È stata un’esperienza che porterò sempre nel cuore, mi ha cambiata e amo questa nuova versione di me».

Anche il professor Andrea Gresta e la professoressa Linda Semperlotti, che fanno parte della commissione di supporto all’inclusione scolastica, sono soddisfatti perché le proposte e dell’istituto vedono crescere di anno in anno la partecipazione degli studenti, delle ‘stituzioni e del territorio cittadino e regionale. «Affermare il diritto di cittadinanza e preparare i ragazzi alla futura integrazione nella società dopo il percorso scolastico – affermano – è un obiettivo da perseguire per la dignità della persona con diverse abilità. Le relazioni con i compagni e tra i compagni, hanno rappresentato un momento fondamentale di crescita per tutti, compresi gli stessi docenti».

«Eroi del nostro tempo»

La professoressa Vittori ha ricevuto il premio dalla sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, davanti a una platea di circa 1.500 persone tra studenti e docenti. Erano stati inviati 426 progetti e sono stati selezionati gli 8 docenti che hanno presentato quelli più significativi, originali, innovativi e replicabili. Il premio vuole gratificare gli insegnanti che si impegnano tutti i giorni per migliorare la scuola e che lavorano con passione in questo periodo difficile per le comunità scolastiche. «Possiamo considerarli eroi del nostro tempo – spiega Alessandro Fusacchia, presidente della giuria che era composta da Elena Busà (studentessa universitaria), Andrea Colamedici (filosofo ed editore), Rachele Furfaro (pedagogista e dirigente scolastico), Paolo Di Paolo (scrittore), Patrizia Lombardi (vice-rettrice del Politecnico di Torino e presidente del comitato di coordinamento della rete delle Università per lo sviluppo sostenibile), Marcella Mallen (presidente dell’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Marco Martinelli (chimico e tiktoker), Angelo Melone (giornalista), Riccardo Messina (presidente di United Network), Elena Piastra (sindaca di Settimo Torinese e docente), Christian Raimo (scrittore e saggista).