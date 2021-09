Terni, ancora problemi a Battiferro: «Degrado senza freni»

Le segnalazioni sono costanti e vanno avanti da più di un anno. Ma a quanto pare nulla è cambiato per la frazione ternana di Battiferro, come fa presente ad umbriaOn – con tanto di foto – un residente della zona: non è servito nemmeno l’incontro con il sindaco Leonardo Latini.

Domenica c’è stata una novità in tal senso: «Nonostante le numerose segnalazioni – lo sconforto – dei cittadini che si protraggono da più di un anno, persino l’incontro con il sindaco non sono serviti ad arrestare il degrado. Ieri la protezione civile ha transennato la piazza di Battiferro». Il problema resta.