Terni: prova ad entrare in tribunale con un tirapugni appeso alla cintura. Denunciato

Aveva un tirapugni appeso alla cintura e il ‘dettaglio’ non è sfuggito ai carabinieri del comando stazione di Stroncone, in servizio di vigilanza presso il tribunale di Terni. Come riporta una nota dell’Arma ternana, l’uomo – 30enne residente nella zona di Amelia – nei giorni scorsi voleva entrare nel palazzo di Giustizia ma è stato fermato e quindi denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il giovane, gravato da precedenti, si è giustificato dicendo che si trattava di un accessorio ornamentale del proprio abbigliamento. Il tirapugni è stato sequestrato.

