Terni: «Qualcuno si ricorda di via Tre Monumenti?»

di Fra.Tor.

«Non sono né il primo né, purtroppo, l’ultimo a segnalare problemi di questo tipo in città, ma sono stanco di sentire l’amministrazione comunale sbandierare ai quattro venti il lavoro fatto per le luminarie natalizie, quando c’è una città che sta cadendo a pezzi. E non parliamo solo delle periferie». Lo sfogo è del signor Maurizio che da quasi 40 anni è residente in via Tre Monumenti a Terni.

Strada colabrodo

«Una strada completamente abbandonata, e non soltanto da questa amministrazione, perché da quando ci vivo non ho mai visto fare manutenzione. L’asfalto è in condizioni disastrose, le buche fanno da padrone e con le piogge diventano sempre più pericolose per pedoni e ciclisti. L’aiuola in mezzo alla rotonda è ormai una foresta e le mattonelle sui marciapiedi sono completamente saltate. Andare a piedi o in bicicletta in queste condizioni è un suicidio per non parlare poi dei pericoli causati da pezzi di asfalto divelti che possono diventare dei veri proiettili se qualche ruota ci passa sopra. ‘Ciliegina sulla torta’ è la segnaletica verticale ormai inesistente che rischia di essere causa di incidenti, dato che molti non sanno che si tratta di una via a senso unico».

La manutenzione

Il signor Maurizio si vergogna «nel vedere una strada centrale ridotta in queste condizioni. È una via che collega via Curio Dentato con viale della Stazione, un’area dove sono presenti degli alberghi, molto vicina al centro e, appunto, alla stazione. È una via molto trafficata e percorsa, speriamo, anche da molti turisti. Ma che figura ci facciamo? Basterebbe pochissimo, un po’ di manutenzione programmata e, perché no, un asfalto drenante, come quello di via Curio Dentato, per risolvere gran parte dei problemi. Basterebbe, certo, ma bisognerebbe pensarci».