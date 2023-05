Terni: ratti in zona ‘De Filis’. «Agire quanto prima»

La segnalazione giunge da un genitore di un alunno della scuola media ‘De Filis’ di via Antiochia, a Terni, a due passi dalla questura ma pure dal corso del fiume Nera. «Qualche giorno fa è stato avvistato un ratto nel cortile della scuola». Lo stesso animale – secondo quanto appreso dal genitore – avrebbe ‘girovagato’ negli spazi di pertinenza dell’istituto. Da qui l’interessamento delle rappresentanti dei genitori che circa una settimana fa hanno segnalato l’accaduto alla scuola e alla segreteria. «La richiesta – spiega il genitore – è che venga messa in atto la derattizzazione quanto prima. Per una questione in primis di salute dei nostri figli e di chi lavora nel plesso».

Condividi questo articolo su