Terni: rubano nel frutta e verdura di Porta San Giovanni. Denunciato un 23enne

La segnalazione è arrivata di notte da un cittadino che si è accorto che qualcuno stava rubando in un negozio di frutta e verdura di via di Porta San Giovanni, a Terni. L’uomo ha chiamato i carabinieri e la pattuglia del Norm si è portata sul posto, dando il via alle ricerche dei due autori del furto, rintracciati nel giro di poco in una via poco distante. Alla vista dei militari, i due – entrambi giovani – sono fuggiti a piedi ma uno è stato raggiunto e fermato. Si tratta di un 23enne nordafricano, senza fissa dimora, trovato in possesso di due telefoni cellulari, due carte di credito ed una scheda di memoria sottratti al proprietario dell’esercizio commerciale, oltre che di attrezzi per lo scasso. Durante l’identificazione il giovane ha anche fornito false generalità ed è stato denunciato per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e falsa dichiarazione sulla propria identità personale. Proseguono le indagini per risalire all’identità del complice.

Condividi questo articolo su