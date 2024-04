Terni, schianto a tre nel sottopasso: ferito un 20enne

LE FOTO DELL’INCIDENTE

Incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì nel sottopasso di via Eclo Piermatti – quello che collega via Proietti Divi con via Romagna – a Terni. Il sinistro ha visto coinvolte tre autovetture: una Fiat 500 condotta da un 20enne (F.E. le sue iniziali), una Honda Jazz con al volante un 56enne (B.A.) ed una Volkswagen Polo condotta da un uomo di 55 anni (Q.M.P.), tutti di nazionalità italiana. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno soccorso e trasportato in ospedale il 20enne, le cui condizioni comunque non sono gravi, fortunatamente. Gli altri due coinvolti, contusi, probabilmente si recheranno autonomamente al pronto soccorso. Sul posto per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, unitamente a personale di Area Sicura per la messa in sicurezza della carreggiata.