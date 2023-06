Terni: schianto sulla Marattana. Coinvolti due veicoli, van si ribalta

Sarebbe di tre persone rimaste ferite – in modo fortunatamente non grave – il bilancio dell’incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di domenica lungo la strada Marattana (via Bruno Capponi), a Terni, all’altezza della rotatoria ‘del Globo’ (strada di Maratta Alta/via Capponi/area commerciale). Da quanto appreso, l’impatto è stato fra un furgone/van con cinque passeggeri a bordo che, uscendo dall’area del Todis, si stava dirigendo verso Collerolletta. L’altro veicolo coinvolto è una Fiat 500 proveniente da Narni. In seguito allo schianto, il van si è ribaltato su un fianco. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana, supportati da polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza. Di seguito le immagini del sinisto. Con loro anche gli operatori del 118 per il trasporto in ospedale delle tre persone rimaste ferite.

LE FOTO