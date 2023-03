Terni: schianto sulla Marattana. Giovane trasportata in ospedale

Serio incidente stradale lungo la strada Marattana, fra Terni e Narni Scalo, nella prima serata di mercoledì. L’impatto, particolarmente violento, ha coinvolto due autovetture: un’Audi A3 condotta da un uomo di mezza età e una Fiat Panda con al volante una ragazza di circa 20 anni. Secondo una prima ricostruzione l’Audi A3 procedeva da Terni in direzione Narni, mentre l’altra vettura si stava immettendo sulla Marattana: in seguito allo schianto l’Audi A3 è rimasta distrutta nella parte anteriore e la Fiat Panda si è ribaltata, finendo la propria corsa a diversi metri dal punto di impatto. La giovane conducente della Panda è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata, cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ per le cure del caso. Per il conducente dell’Audi A3, invece, non si è reso necessario il trasporto in ospedale con l’ambulanza; sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri del Nor di Terni e del comando stazione di Collescipoli, con il supporto degli agenti della polizia Locale di Terni. Intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

