Terni: sei anni fa precipitava nel vuoto per una grata. «Da allora non è più vita»

Roberta Sala è una donna ternana che il prossimo luglio compirà 59 anni. Quando il 17 maggio del 2017 la grata che si trovava sotto i suoi piedi, in via Malnati, ha ceduto, la sua vita è cambiata in un istante. Da quel giorno, dopo un volo tremendo di quasi quattro metri, ha dovuto iniziare a fare i conti con un dolore fisico che non le ha dato più tregua, interventi chirurgici, pesanti conseguenze psicologiche e anche – triste sviluppo della vicenda – infinite battaglie legali per ottenere giustizia. A distanza di sei anni, accogliamo qui il suo sfogo. Che fa riflettere.

di Roberta Sala

Qualcuno probabilmente si ricorda di me, altri no. Sono colei che esattamente sei anni fa, mentre stava per andare a fare una visita medica, si è ritrovata a fare un salto nel vuoto perché una ‘semplice’ grata era stata messa lì, solo poggiata, più piccola della misura che doveva essere e senza fermi per tenerla bloccata alle altre. Voglio brevemente raccontare come sono stati questi miei sei anni di ‘vita’, se si può chiamare così, quando non sei più in grado di essere te stessa perché sei costretta a essere qualcun altro che ti aiuta a fare ciò che vorresti e dovresti fare tu. Quando non sei più te stessa perché ti senti offesa per non avere ancora avuto giustizia e nessuno ha pagato per quello che ti hanno fatto, quando non sei più te stessa perché se non ti accompagnano anche in bagno non ce la fai da sola, non sei più te stessa perché vorresti essere di aiuto agli altri ma sei diventata e ti senti costantemente solo un peso. Non sei più te stessa perché i dolori che hai per tutte quelle ossa fracassate che ti sei ritrovata, ed i pezzi di titanio che hai addosso non ti danno tregua, e non sai più quale antidolorifico prendere. Non sei più te stessa perché la giustizia ti crede immortale: ma tu non lo sei. Sei solo una persona fragile che ha perso ogni giorno la speranza che qualcosa o qualcuno le renda giustizia e le tenda una mano per darle proprio quella speranza che oramai ha perso da tempo. Ecco chi sono io, dopo sei lunghissimi anni che per me hanno solo significato la fine della mia vita.

