Terni, spaccia hashish: falegname 31enne arrestato dai carabinieri

Un 31enne originario di Umbertide – S.T. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del Nucleo investigativo di Terni per spaccio di droga. Il giovane, che nella vita lavora come falegname, incensurato e domiciliato in una struttura ricettiva del Ternano, è stato controllato a seguito di alcune segnalazioni di comuni cittadini, insospettiti dai suoi ‘movimenti’. Con l’auto – un Suv – era solito effettuare brevi soste in una zona residenziale, per poi ripartire. Lunedì pomeriggio i militari in borghese hanno individuato il veicolo e l’hanno fermata dopo che dallo stesso era sceso un 33enne ternano, salito a bordo poco prima. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare: il 31enne è stato trovato con quasi 450 grammi di hashish e oltre 3.700 euro in contanti, mentre il 33enne aveva con sé 17 grammi di hashish – appena acquistati – e un bilancino di precisione. Il primo è stato arrestato e, a seguito di convalida nella quale la procura ha chiesto l’applicazione dei domiciliari, il tribunale di Terni ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora in provincia di Terni, di permanenza notturna nella propria abitazione e l’obbligo di firma. Il giovane è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli. Per il 33enne è scattata invece la denuncia a piede libero per possesso di stupefacenti a fini di spaccio.

