Terni, Special Olympics e Virtual Global Games: il ‘grazie’ agli atleti – Fotogallery

Un appuntamento per dire grazie a chi, con passione, tenacia e divertimento, porta in alto il nome di Terni a livello sportivo e paralimpico. Venerdì mattina tutti a palazzo Spada per il riconoscimento del Comune agli atleti che hanno partecipato alle gare dei progetti Special Olympics e Virtual Global Games: tanti applausi in particolar modo per Valentina Pettinacci, Chiara Andidero, Edoardo Bargellini e Rosalia Grasso. Ma anche per il liceo artistico Metelli, l’associazione Tutti in Gioco, il Comitato italiano paralimpico e la Fisdir. «Premiare questi ragazzi è bellissimo, in un mondo dove si integra il welfare e lo sport come strumento di inclusione. Una giornata di rilievo per la città che, da sempre, è molto inclusiva e attenta alle diversità. Un elemento fondamentale lo sport perché nascono momenti belli e azzera qualunque tipo di barriera. Abbiamo ternani di grande qualità in questo aspetto», il messaggio lanciato dal sindaco Stefano Bandecchi, dall’assessore alla scuola Viviana Altamura e dal collega allo sport Marco Schenardi. Emozionati i protagonisti dei trionfi a Colleferro e Vichy, in Francia. Il messaggio è chiaro: forza, coraggio e mai mollare.

ANDIDERO SUL TETTO DEL MONDO IN FRANCIA

IL TRIONFO DI PETTINACCI A COLLEFERRO