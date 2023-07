Terni: taglia prosciutto e si ferisce in modo grave. Operazione di 6 ore per salvarle la mano

All’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni nei giorni scorsi è stato eseguito un intervento chirurgico di alta specializzazione nel settore della microchirurgia della mano. Una donna di 29 anni era stata trasportata al pronto soccorso a causa di un trauma complesso al polso sinistro – si era ferita con un coltello da cucina, mentre stava affettando del prosciutto – che le aveva provocato importanti lesioni vascolari, nervose e tendinee. «La paziente – riferisce una nota dell’ospedale di Terni – è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia ricostruttiva da parte dell’equipe di chirurgia della mano composta dal dottor Giuseppe Mosillo, dall’anestesista Alessio Maccaglia e dagli infermieri Luca Vescovi e Massimiliano Conti. L’intervento, eseguito in urgenza e durato circa sei ore, ha riguardato la riparazione microchirurgica delle arterie lesionate e del nervo mediano, oltre la sutura di tutti i tendini flessori che erano stati danneggiati. Al termine dell’intervento la mano è stata rivascolarizzata con successo e tutte le strutture lesionate hanno ripreso le proprie funzioni. Dopo una degenza di qualche giorno – conclude l’azienda ospedaliera – la paziente è stata dimessa e gode di buona salute». «Un intervento – spiega Andrea Casciari, direttore generale del ‘Santa Maria’ – che dimostra ancora una volta come l’alta specialità della nostra struttura sia un elemento da valorizzare per offrire una sempre maggiore qualità delle cure nel nostro territorio».

