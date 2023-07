LE FOTO

Qualche disagio per la viabilità, qualche danno ma nessuna conseguenza seria per le persone coinvolte. Nella tarda mattinata di lunedì, a Terni, si è verificato un incidente stradale lungo viale Prati (ponte Allende) direzione centro: un tamponamento fra due autovetture che ha portato all’intervento, sul posto, della polizia Locale di Terni, degli operatori del 118 per sincerarsi delle condizioni dei coinvolti e gli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.