Incidente stradale nella mattinata di domenica – intorno alle ore 10.30 – lungo il raccordo Terni-Orte, direzione Orte poco oltre lo svincolo E45, a Terni. L’impatto – un tamponamento – è stato fra un autocarro ed un’autovettura Citroen C3 Aircross. Il primo ha tamponato la seconda e sul posto si sono portate due autoambulanze ed i carabinieri della Compagnia di Terni per i rilievi di rito. Nessuna conseguenza grave per i coinvolti, qualche disagio invece per la viabilità.

Condividi questo articolo su