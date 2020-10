Tricolori pattinaggio a Terni: ‘porte chiuse’ e rotazione ingressi

Questa volta la sfida è più complicata perché c’è da fare i conti con il Covid-19. Terni piace alla Federazione e dunque per la terza volta dal 2015 il ciclopattinodromo ‘Renato Perona’ è pronto ad ospitare i campionati italiani assoluti di pattinaggio a rotelle corsa su strada: previsto l’arrivo in città di circa 600 atleti – coinvolte le categorie ragazzi, allievi, junior e senior, maschile e femminile – e 2.000 tra accompagnatori, dirigenti, tecnici e genitori per l’appuntamento dall’8 all’11 ottobre. Tutto nel rispetto delle norme anti contagio ed a ‘porte chiuse’. L’organizzazione è in mano all’Euro Sport Club e alla Fisr: si punta in particolar modo sulla performance di Alessio Rossi, la stella del gruppo.

La particolarità e la critica

La pandemia in corso non consentirà a tutti di poter seguire le gare. Lo ha specificato il presidente della società, Carlo Danieli: «Potranno assistere solo gli accompagnatori ed i genitori per un massimo di 200 persone per volta (vale anche per gli atleti). Effettueremo delle rotazioni in tal senso e sarà realizzata una recinzione apposita; gli ingressi saranno due, lungo via Montefiorino e quello principale in piazzale Senio. Il ciclopattinodromo ‘Perona’ – lo ribadisce spesso – è uno dei migliori impianti d’Europa per gli addetti ai lavori». Il numero uno dell’Euro Sport Club non dimentica tuttavia le problematiche legate al ‘Pioli’: «Ritengo che ciò che si è sviluppato non sia giusto, è incompleto. Ora non contesto più, chiedo che sull’impiantistica sportiva – ha aggiunto – ci si metta intorno ad un tavolo invitando anche gli sportivi. Se ognuno va per conto suo si rischia che qualche pezzo ce lo perdiamo». Giovedì mattina – il contrasto – a pochi passi dalla pista in questione sono stati inaugurati l’Unicusano training center e i campi polifunzionali ‘Andrea Sciannameo’.

Quasi 100 società

L’assessore allo sport Elena Proietti ha parlato di un evento che «ci dà speranza di ripartenza in un periodo non facile. Lo sport è fondamentale per il tessuto sociale ed economico della città». A palazzo Spada anche il presidente regionale del Coni, Domenico Ignozza: «Vengo poco a Terni – la risposta ad una battuta della Proietti – perché sono ben rappresentato dal delegato provinciale. L’Umbria ha saputo dare un impulso al movimento sportivo prima di altre regioni». Supino Cercarelli (delegato provinciale della Fisr) ha aggiunto che «saranno 90 le società, con 7 atleti provenienti dal territorio provinciale (ci sono anche PattinAmelia e Roller team centro Italia). Siamo orgogliosi, è una boccata d’ossigeno per l’economia della città». Mauro Esposito dell’ufficio scolastico regionale auspica che l’evento sia un «auspicio per il ritorno alla normalità».

L’obiettivo: tappa di coppa Europa

Il delegato provinciale del Coni, Alberto Tiberi, ha parlato del campionato italiano di pattinaggio «come un momento di ripartenza, ha una valenza particolare». Il tecnico Paolo Maggi – molto attivo sul fronte impiantistica, diversi gli attacchi social lanciati sulla tematica – ha lanciato nel corso della conferenza stampa un prossimo obiettivo da raggiungere: «Vogliamo portare in città una tappa di coppa Europa», in riferimento ai lavori previsti – a novembre si dovrebbe iniziare – al ‘Perona’ per la realizzazione del nucleo servizi e l’adeguamento. In aula consiliare infine anche il presidente dell’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia (Anaoai), l’ex mezzofondista – campione europeo a Stoccarda 1986 nei 10.000 metri – Stefano Mei: «Quando mi chiama Silvano Pani (numero uno dell’Anaoai locale) corro per quanto possibile, sono ben volentieri a Terni. Presidenza Fidal? Siamo in campagna elettorale, sto lavorando bene e abbiamo buone possibilità».

Rossi e Flavioni di scena a Riccione

Nello scorso weekend i due atleti ternani hanno partecipato ai tricoli di maratona e 100 metri a Riccione: Rossi ha concluso rispettivamente al 17° e 16° posto al traguardo di viale Ceccarini, mentre il vompagni di team – al rientro dopo un biennio di stop – ha terminato 37° e 19° (100 sprint). Ora nuova chance nella loro città.