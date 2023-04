Terni, v. San Nicandro: «Ater ci fa vivere nella muffa e non risponde»

L’alloggio, in via San Nicandro a Terni, gli è stato assegnato da circa un anno e mezzo nell’ambito del progetto ‘Care Leavers’ che promuove l’autonomia economica ed organizzativa dei giovani dalle proprie famiglie. «Di questo siamo assolutamente contenti – spiega Alessio che vive nell’appartamento in questione insieme alla propria famiglia -. Solo che ci sono delle questioni irrisolte che, per un nucleo che conta al proprio interno anche minori e disabili, non vanno affatto bene. La prima – spiega – è la muffa, per la quale abbiamo più volte chiesto interventi all’Ater ma semza ottenere nulla. Paghiamo l’affitto ogni mese ma scontiamo un’assenza di risposte inquietante. Intanto continuiamo a respirare muffa». E le foto stanno lì a testimoniarlo.

LE FOTO