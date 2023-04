Terni: Valentina Scuotto nel gotha dei bartender italiani

Un nuovo successo ternano e umbro al concorso regionale Aibes – Associazione italiana barman – sezione Lazio e Umbria, che si è tenuto il 27 aprile al Crown Plaza di Roma. Nella competizione, in cui si sono sfidati circa 30 partecipanti, Valentina Scuotto, grazie al suo ‘Flower’ – un cocktail a base di tequila, sciroppo alle rose, liquore all’arancia, succo di lime e una spuma alla violetta – è riuscita a passare alla selezione finale alla quale hanno avuto accesso solamente in tre. Una mystery box: in dieci minuti gli sfidanti dovevano inventare un cocktail con i prodotti che erano a loro disposizione. Valentina ha preparato ‘Florence’ – un cocktail a base di Ron Botran, liquore ai fiori di sambuco, sciroppo di rosa, succo di lime e uno sciroppo lime limone e zenzero della Fabbri, tutto colmato nel bicchiere con una tonica al pompelmo rosa – ed è arrivata seconda, conquistando così nuovamente la finalissima nazionale Aibes che si terrà il prossimo novembre a Roma. Alla fine della gara Valentina è, inoltre, entrata a far parte del club Lady drink, un club prestigioso che le permette di accedere all’elite delle bartender italiane insieme ad altre cinquanta professioniste. «Straordinaria gara e straordinarie conquiste quelle di Valentina – esulta l’intero team umbro-laziale – che ci riempono d’orgoglio».

