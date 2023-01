Terni, viale Borsi/Porta Sant’Angelo: lungo stop. Fine restyling slitta a maggio

di S.F.

Presunto inizio il 28 settembre scorso, poi 120 giorni di lavoro e fine preventivata per il 26 gennaio. Vale a dire la prossima settimana. Tuttavia basta passarci di fronte per capire che evidentemente qualcosa non è andato come doveva: parliamo dell’intervento legato alla manutenzione degli spazi viabili e pedonali compresi tra viale Borsi e via di Porta Sant’Angelo, aggiudicato in via efficace dal Comune il 7 ottobre alla Gbl Costruzioni per 170 mila euro più Iva e cifra complessiva da 207.950 euro.

L’AGGIUDICAZIONE DI OTTOBRE ALLA GBL COSTRUZIONI

L’aggiudicazione

Nell’area c’è il cartello di cantiere posizionato da mesi e la zona delimitata, peccato che non si sia mosso granché a giudicare dallo stato dell’arte. I fondi sono stati assegnati dalla Regione a luglio scorso e fanno riferimento alle pere a favore interessate dalle attività degli impianti di grandi derivazioni. La successiva aggiudicazione dell’appalto è arrivata con un ribasso del 12,3% ed in teoria i lavori in questi giorni avrebbero dovuto essere in ultimazione.

L’OPERAZIONE ESTIVA IN VIALE BORSI

Asm di mezzo

In sostanza dopo la consegna dei lavori il Comune si è attivato con un’immediata sospensione. Motivo? Asm che ha voluto approfittare dell’occasione per cambiare la canalizzazione di media tensione in zona. Da quanto risulta da Corso del Popolo sarebbero partite alcune ‘contestazioni’ di natura tecnica, dopodiché la società partecipata ha chiuso la sua operazione a gennaio. Quindi? In sintesi i 120 giorni scatteranno da qui in avanti e ciò vuol dire che, salvo sorprese, il termine è previsto per maggio. A chiudere il discorso la specifica ordinanza per il divieto di sosta nelle aree coinvolte dal restyling.