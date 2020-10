Terni, viene rincorso da cinghiali e chiede aiuto ai carabinieri

Essere rincorsi da un gruppo di cinghiali. Non certo una bella esperienza da vivere: è ciò che è accaduto nella tarda serata di venerdì – poco dopo le 23 – ad un cittadino ternano in via Ettore Proietti Divi, classica zona di passaggio – numerosi gli avvistamenti, anche recenti – degli ungulati in orario notturno. L’uomo ha contattato i carabinieri per chiedere aiuto dopo essersi riparato all’altezza dell’edificio ‘Colosseo’. L’autoradio dei militari era impegnata in un altro intervento e la centrale operativa ha informato la questura per far arrivare una Volante sul posto.

INVASIONE DI CINGHIALI: «RIVEDERE IL SISTEMA»