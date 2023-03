Terni, Ztl Piediluco: due telecamere per il secondo varco

di S.F.

Secondo varco Ztl in arrivo a Piediluco. La novità era attesa da tempo e ora c’è un aggiornamento sulle tempistiche: «Entro aprile, aspettiamo il bilancio». Parola dell’assessore alla mobilità Federico Cini, chiamato in causa da un’interrogazione a firma del capogruppo Pd Francesco Filipponi.

MAGGIO 2021, ECCO LA ZTL A PIEDILUCO: «SERVE ISOLA PEDONALE»

La questione e lo sviluppo

L’esponente Dem nell’interrogazione ha ricordato del completamento del progetto Ztl per Piediluco e del fatto che ormai da due anni nella frazione ternana c’è solo un varco: «Sappiamo che sono stati effettuati sopralluoghi di tecnici comunalie e Terni. La seconda installazione non è stata condivisa con la popolazione», ha puntualizzato Filipponi. Dal canto suo il 28enne ingegnere a capo dell’urbanistica ha riepilogato la vicenda e annunciato l’imminente, ulteriore attivazione: «Finora c’è stato un solo varco perché volevamo sperimentare la Zona a traffico limitato a Piediluco e avevamo somme solo per quello due estati fa. La scommessa è stata vinta e ha portato grandi benefici. Certo, c’è da migliorare, stiamo studiando per gli orari. Confermo che il secondo varco sarà posizionato a brevissimo, ho sentito il personale di Terni Reti e si sta semplicemente aspettando il bilancio di previsione. Poi provvederemo. C’è già tutto, entro aprile sarà installato». Dopodiché i consueti tempi tecnici e l’entrata in funzione. «Ho insistito con Terni Reti – ha chiuso Cini – affinché avesse due telecamere per debellare il fenomeno degli ingressi contromano». Sarà lungo via Noceta: «Dove erano le transenne negli anni precedenti, soluzioni diverse non c’erano». Novità in vista.