Todi, travolto dalla motozappa a Pantalla: 82enne perde la vita

Tragico incidente agricolo nel primo pomeriggio di martedì, poco dopo le ore 15, a Pantalla (Todi) dove un uomo di 82 anni (I.F. le sue iniziali) ha perso la vita mentre stava svolgendo lavori su un terreno di sua proprietà. Il fatto è accaduto in località Piana e, secondo quanto appreso, l’anziano è stato travolto dalla motozappa con cui stava lavorando ed è morto sul colpo. Sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118 della Media Valle del Tevere che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’82enne. Intervenuti anche i vigili del fuoco tuderti e i carabinieri della Compagnia di Todi per gli accertamenti e le indagini del caso: l’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica di Spoleto per gli accertamenti che riterrà eventualmente necessari. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su