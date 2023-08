Torna il Corciano festival, tra Medioevo e Rinascimento

A Corciano, dal 5 al 15 agosto torna ‘Agosto corcianese’, un’edizione dedicata a due persone recentemente scomparse: Giuseppe Magnini, poliedrico artista che con la sua manualità ha onorato il suo amato paese, e il maestro Franco Venanti, tra i fondatori dell’Agosto corcianese.

Corciano festival

Lungo le vie e le piazze del centro storico (e non solo) prenderà il via il Corciano festival con un programma tra arte, cultura, letteratura, musica, gaming, teatro ed eccellenze gastronomiche del territorio con la Taverna del Duca, aperta tutte le sere con presidi slow food e prodotti tipici locali. Non mancheranno le rievocazioni storiche che faranno rivivere scene di vita quotidiana del periodo di mezzo fra Medioevo e Rinascimento, tra le serenate dei menestrelli, la cerimonia del lume, il corteo quattrocentesco del gonfalone, i combattimenti medievali tra fanti e cavalieri dei quattro rioni (Borgo, Castello, Santa Croce e Serraglio) e la ricostruzione del campo medievale e dello spazio per il tiro con l’arco storico. Novità di quest’anno sarà il quadro scenico della convivialità della corte della famiglia Della Corgna nel gran giorno della festività di Mezz’agosto.

La mostra de Il Perugino, libri e spettacoli

Sabato 5 agosto, dopo il taglio del nastro di questa edizione, si terrà l’inaugurazione della mostra ‘Il Perugino alla Sistina; un viaggio da Roma a Corciano’. Da sabato 5 a lunedì 7 agosto masterclass internazionale di ‘Direzione d’orchestra di fiati’. Sabato 5 alle 21 in piazza Coragino ‘Da novo et d’antico’ sulle note della Corciano festival Orchestra, concerto in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale di composizione originale per Banda. Domenica 6 in piazza Doni presentazione di ‘Tutti contro tutti’ libro di Diletta Cappannini. Alle 21.30 in piazza Coragino presentazione di ‘Paesaggio con ombre’ libro di Nora Venturini. Dal 6 al 15 agosto gaming con Roompicapo ‘Alla scoperta di Corciano’. Lunedì 7 alle 18.30 in piazza Doni presentazione di ‘Il pozzo delle bambole’ libro di Simona Baldelli. Alle 21.30 in piazza Coragino spazio alla compagnia Chien Barbu Mal Rasè con ‘El Trio Churro’, spettacolo di strada tra teatro e arte circense. Martedì 8 alle 18.30 in piazza Doni presentazione di ‘Pietro Vannucci una storia di provincia’ libro di Antonietta Petetti. Alle 21.30 in piazza Coragino sarà la volta di ‘Histoire du soldat’ di Igor Stravinskij, traduzione dall’originale di Giovanni Fontana, musiche del Corciano Festival Ensemble. Mercoledì 9 alle 21 in piazza Doni presentazione di ‘La foglia di fico’ libro di Antonio Pascale sulla storia del mondo e dell’amore attraverso le piante. Alle 21.30 in piazza Coragino serata dedicata alla poesia ‘Che luci precise ha la mattina. Poesia e Musica per il Perugino’. Sempre alle 21.30 ma nel giardino dell’Antico Spedale si potrà assistere a ‘L’Orestea. Le regole del gioco’ spettacolo costruito ad hoc in occasione del Corciano Festival che propone l’attraversamento dell’intera immensa trilogia di Eschilo in poco più di due ore. Giovedì 10 alle 18.30 in piazza Doni presentazione di ‘Verso le strade feroci’ libro di Mario Eleno. Alle 21.30 in piazza Coragino al via una serata divulgativa ‘Il Perugino sotto le stelle’ a cura dell’associazione Archimede. Alle 21.30 al chiostro di palazzo Comunale presentazione di ‘Paesi miei. In viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia’ libro di Beppe Convertini. Sempre alle 21.30 ma nel giardino dell’Antico Spedale si potrà assistere a ‘L’Orestea. Le regole del gioco’ a cura di Farneto Teatro e Artesia Sicilia.

Tra Medioevo e Rinascimento

Venerdì 11 alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria ‘Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento’: apertura campo medievale, area tiro con arco storico e dell’osteria medievale. Alle 18.30 in piazza Doni presentazione di ‘I delitti dei nove cieli: un’indagine di Dante Alighieri’ libro di Giulio Leoni. Alle 21 in piazza dei Caduti ‘Corciano a spasso tra medioevo e rinascimento’ Torneo dell’Assunta – La sfida dei fanti, combattimento medievale. Alle 21.30 in piazza Coragino presentazione di ‘Il padrone’ libro di Nicodemo Gentile (Faust Edizioni). A dialogare con l’autore sarà Lorenzo Lotito. Sabato 12 alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria ‘Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento’: apertura campo medievale, area tiro con arco storico e dell’osteria medievale. Alle 21 in piazza dei Caduti ‘Corciano a spasso tra medioevo e rinascimento’ Torneo dell’Assunta – La sfida dei cavalieri, combattimento medievale. Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival Agosto Corcianese produzioni presenta il ‘Escenas Argentinas’ con Javier Girotto al sax, accompagnato dalla Corciano Festival Orchestra Lab, direttore Alessandro Celardi. Ingresso a pagamento (euro 5). Domenica 13 alle 16.30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria ‘Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento’: apertura campo medievale, area tiro con arco storico. Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta ‘Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Serenate di Menestrelli”’ I Menestrelli di Corciano eseguono dolci serenate alle finestre e ai balconi. Lunedì 14 alle 20.30 in piazza Coragino ‘L’Ave Maria’ concerto di campane eseguito con sistema misto (movimento delle campane meccanico rinterzo manuale) dai campanari corcianesi in onore di Santa Maria Assunta. Ingresso libero. Alle 21.30 Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta ‘Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Cerimonia del Lume’ dalle sedi delle Arti e Mestieri al Convento di Sant’Agostino. Martedì 15 agosto alle 17 in centro storico Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta ‘Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Corteo quattrocentesco del Gonfalone’ dal convento di S. Agostino a Piazza Coragino. Alle 17.30 in piazza dei Caduti Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta ‘Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Le grandi corti nobiliari del Rinascimento Alla corte dei Della Corgna’, ricostruzione storica della convivialità della corte Corniesca nel gran giorno della festività di Mezz’agosto. Alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta “Corciano tra Medioevo e Rinascimento: Disfida degli arcieri tra i rioni del castello di Corciano”: Rione Borgo, Rione Castello, Rione Santa Croce e Rione Serraglio. Ingresso libero.