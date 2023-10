Travolta da un treno merci, 45enne di Trevi muore alla stazione di Porto d’Ascoli

Drammatico incidente ferroviario nella tarda mattinata di sabato 30 settembre, intorno alle ore 12, nella stazione di Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno). Una donna di 45 anni residente a Trevi, Cristina Maccabei, è morta dopo essere stata travolta da un treno merci che trasportava furgoni, in transito nello scalo marchigiano in direzione nord. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, si sono portati gli agenti della polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto e i carabinieri del comando stazione di Porto d’Ascoli. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente per le indagini e le determinazioni del caso. Al momento le ipotesi vagliate dagli inquirenti sono due: l’incidente che potrebbe essere stato innescato dall’azione della donna di recuperare il proprio cane sfuggito sui binari o lì nei pressi – sul posto sono stati trovati un trasportino per cani di piccola taglia e un guinzaglio, ma non l’animale – oppure il gesto volontario. Le indagini comunque proseguono con la valutazione di tutte le testimonianze acquisite.

