Terni: ancora problemi per l’area camper alla cascata

Grandi numeri per il turismo alla cascata delle Marmore di recente. Altrettanti ne sono attesi per le festività pasquali in arrivo. Peccato che – non è la prima volta che accade, tutt’altro – ci sia una problematica non di poco conto: a farlo presente è un residente della zona. «L’area camper a causa di un danno atmosferico non è utilizzabile», si legge nel cartello posizionato all’entrata. Tutto dovuto ad un fulmine da quanto si apprende.

CASCATA MARMORE, COMUNE KO AL TAR PER IL DIVIETO CAMPER

MAGGIO 2021, STESSA STORIA

Camper e parcheggi. Poi la soluzione



Il cittadino vive nella zona del belvedere inferiore: «Volevo segnalare la surreale situazione che si è venuta a creare nel parcheggio della cascata delle marmore e precisamente nell’area camper. Da venerdì mattina, grazie alle festività pasquali, si è aperta la stagione del turismo con grande afflusso di veicoli. Peccato per la sgradita sorpresa che hanno trovato tanti camperisti con l’area a loro destinata chiusa per non precisati motivi. Il problema dura addirittura da agosto (problemi legati all’apertura della sbarre) con veicoli costretti fino a poco tempo fa ad entrare dall’uscita. Questa mattina un paio di tecnici hanno cercato di ovviare al problema non riuscendovi. Risultato? Area chiusa e i camper parcheggiati nell’area destinata alle automobili che non trovando parcheggio poi si si sono riversate nelle zone adiacenti togliendo anche il posto per parcheggiare davanti le case dei residenti. Come mai si è aspettato fino al venerdì di Pasqua per cercare di risolvere questo problema? La gestione di alcune cose è da dilettanti allo stato puro». Con tanto di foto a corredo. Da palazzo Spada fanno sapere che il problema «è stato risolto e si è in fase di riapetura. C’è stato uno sbalzo di corrente lunedì e la riparazione è avvenuta».