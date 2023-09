Ubriachi, dormono nell’auto ancora in moto. La polizia evita il peggio e poi denuncia

L’auto all’inizio era ferma in mezzo alla strada, in via Campo di Marte a Perugia, con le quattro frecce accese. Poi ha iniziato a muoversi a passo d’uomo e quando gli agenti della polizia di Stato – era piena notte – hanno raggiunto il veicolo, dopo essere stati allertati dalla sala operativa, prima hanno intimato l’alt ma nulla è accaduto. Poi si sono resi conto che dentro c’erano due persone, conducente e passeggero, che dormivano. A quel punto un poliziotto ha spento il motore dell’auto e il conducente, una volta svegliato, è stato identificato. Si trattava di un 36enne dell’Ecuador evidentemente ubriaco: in mano aveva ancora un drink. Il passeggero invece – connazionale 26enne – dormiva profondamente, sempre a causa dell’abuso di alcol, e per lui si è reso necessario l’intervento del 118. Alla fine il 36enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

