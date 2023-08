Umbria-Marche: incidente a Scheggia, Flaminia interrotta

LE FOTO

Incidente stradale poco dopo le ore 9 di mercoledì mattina a Scheggia (Perugia), lungo la strada statale 3 Flaminia, in località Ferba (chilometro 210). Un autoarticolato è finito fuori strada, abbattendo la pensilina d’ingresso di un’abitazione. Nel sinistro, il mezzo pesante ha perso gasolio e sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Gubbio, unitamente a personale della polizia Locale di Gualdo Tadino. Il conducente dell’autoarticolato, uscito autonomamente dal veicolo condotto, è stato affidato precauzionalmente agli operatori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Branca. In seguito all’incidente stradale – informa Anas – la strada statale 3 Flaminia è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante e la pulizia del piano viario. Il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia, in direzione Fossato di Vico, è stato deviato sulla strada regionale 298 in direzione Gubbio, per proseguire sulla strada statale 219 e quindi immettersi sulla strada statale 318 Perugia-Ancona. Viceversa, il traffico proveniente da Fossato di Vico/SS 318 in direzione Marche/Scheggia è deviato sulla SS 219 e successivamente sulla SR 298.