Umbria, nel week-end ondata di calore

Fino a sabato caldo africano in tutta Italia con temperature che possono arrivare a sfiorare i 40 gradi. Da giovedì l’ anticiclone invierà masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara che faranno aumentare le temperature anche in Umbria.

Ondata di calore nel weekend

«Sull’Umbria – scrive Gianfranco Angeloni di PerugiaMeteo.it – nonostante qualche isolato temporale molto localizzato, il tempo si mantiene caldo-asciutto con siccità generale in ulteriore peggioramento anche in previsione della prossima ondata di calore che da giovedì 20 sarà in azione anche sulla nostra regione con temperature in aumento fino a 36-38 gradi, giornate calde e afose fino a domenica e per una lieve diminuzione delle temperature dovremmo aspettare lunedì 24».

Previsioni

Mercoledì 19 ancora un po’ di variabilità sull’area adriatica in particolare con rovesci o piovaschi sparsi ma il tempo ad iniziare dalle regioni occidentali, andrà di nuovo a stabilizzarsi e da giovedì 20 fino a tutto domenica 23 una nuova intensa ondata di calore invaderà la penisola, legata appunto all’espansione dell’anticiclone verso l’Italia e di nuovo dovremmo aspettarci temperature prossime ai 40 gradi in molte aree del centro-sud e isole maggiori.