Una brutta Ternana perde anche a Modena. Guida: «Resta salda la posizione di Lucarelli»

di Gianni Giardinieri

Una Ternana spenta, prevedibile, macchinosa e per larghi tratti in confusione. Capace di impegnare Seculin solo negli ultimissimi minuti di gara, prima con Raimondo e poi con il gol di Dionisi. Vittoria meritata per il Modena, che nel finale si è limitata a controllare la sterile pressione rossoverde, fatta essenzialmente di lunghi ma sterili ‘giropalla’. Serviva una reazione dopo la brutta prestazione in casa contro il Brescia, che non è arrivata. Ai vertici societari il compito di trovare le soluzioni più opportune per non buttare alle ortiche una stagione che si fa sempre più complicata. Nel segno della continuità tecnica o attraverso scelte dirimenti. Certo è che le partite da giocare sono sempre di meno.

Decide per una Ternana ‘operaia’, di corsa e di sostanza, mister Lucarelli. Confermato il 3-5-2, ma con una interpretazione decisamente più conservativa. Esordio per Lucchesi ‘braccetto’ di sinistra, con Mantovani a destra e Sorensen in mezzo a guidare la difesa. ‘Quinti’ di centrocampo Celli e Diakitè, finora impiegati come centrali difensivi. Pyyhtia frangiflutti in mezzo, Luperini mezzala destra d’inserimento e Favasuli mezzala sinistra. In avanti Falletti a ‘girare’ intorno a Favilli. Buoni i precedenti per le Fere contro il Modena: vittoria nelle quattro delle ultime sei sfide in serie B, inclusa la più recente (2-1 del 28 gennaio 2023). Due ex di ‘peso’ in casa Modena: Palumbo e Tremolada.

Primo tempo

Appena 57 secondi e subito la prima emozione del match: Palumbo trova palla in area di rigore, sul rimpallo di Sorensen la sfera arriva a Duca che mette in gol. Rapido check al var e l’ arbitro annulla per un fallo di mano dello stesso giocatore in maglia gialla, avvenuto qualche secondo precedente. Al 12′ Falletti apre per Diakitè che mette subito in mezzo: Luperini viene anticipato da Oukhadda che costringe Seculin ad alzare sopra la traversa. Il gol del Modena arriva al 16′, proprio con l’ex Palumbo, che approfitta di un rinvio corto di testa di Mantovani e si incunea in area. Diakitè e lo stesso Mantovani pasticciano in fase difensiva e la mezzala del Modena ha il tempo per portare in vantaggio i suoi con un secco esterno sinistro sul quale Iannarilli non può nulla. Ancora Modena al 26′, con Strizzolo che imbeccato da Palumbo conclude a lato della porta rossoverde. Al primo minuto di recupero del primo tempo altra grande occasione del Modena, che in ripartenza trova Strizzolo a tu per tu con Iannarilli: il tiro termina di un soffio alto sopra la traversa.

Secondo tempo

Sempre e solo Modena in campo anche ad inizio secondo tempo, con Falcinelli che al 54′, servito con una ‘scucchiaiata’ da Tremolada, sparacchia malamente da ottima posizione sopra la traversa. Un minuto dopo arriva il raddoppio dei ‘canarini’: questa volta Falcinelli si riscatta e con un tap-in sul tiro di Magnino, deviato da Iannarilli, muove il suo personale score di marcature in serie B. Al 63′ Lucchesi, da angolo, si ritrova completamente solo a colpire di testa una palla piuttosto facile da spingere in rete ma il ragazzo non centra neanche la porta. Al 71′ Modena vicino al terzo gol, con Falcinelli che si fa deviare in angolo una conclusione a colpo sicuro da Sorensen. Manconi, al 76, conferma l’ atavica difficoltà rossoverde a contrastare i tiri da fuori area e scaglia un violento destro a mezza altezza che Iannarilli, seppur a fatica, riesce a respingere. La prima parata di Seculin arriva all’ 88′, con una velenosa rovesciata di Raimondo che il portiere del Modena respinge sul palo. Nei minuti di recupero la Ternana accorcia le distanze con una bella semi rovesciata di Dionisi, che raccoglie una respinta di un difensore del Modena a seguito di un cross di Casasola.

Le dichiarazioni

«Dobbiamo chiedere scusa e stare zitti – afferma Federico Dionisi -. È un momento che non bisogna mollare. Lo dobbiamo ai tifosi della Ternana. Dobbiamo cominciare a fare i fatti. L’aspetto mentale ora lo paghiamo a caro prezzo ma l’unica cosa che possiamo fare è rimboccarci le maniche. Assicuro a tutti che i ragazzi stanno dando il 100%, ma evidentemente dobbiamo fare di più. In queste ultime tre partite giochiamo con il freno a mano tirato. Dobbiamo essere quasi spavaldi, senza timore e senza paura, con la voglia di far ‘male’ agli avversari». Così il presidente della Ternana, Nicola Guida: Guida: «La situazione è delicata. Ho visto una reazione della squadra, seppur tardiva. Lucarelli resta alla guida tecnica, non ci sono valutazioni su di lui e la sua posizione resta salda, perché ho visto che la squadra lo segue».

Tabellino

Modena (4-3-2-1): Seculin, Oukhadda, Zaro, Riccio, Cauz, Magnino, Gerli (K), Palumbo, Tremolada, Duca, Strizzolo. All: Paolo Bianco

Ternana (3-5-1-1): Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Lucchesi, Diakitè, Luperini, Pyyhtia, Favasuli, Celli, Falletti (K), Favilli. All: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Baccini di Conegliano e Prenna di Molfetta

IV Ufficiale: Mucera di Palermo

Var: Valeri di Roma

Avar: Rutella di Enna

Marcatori: 16′ Palumbo (M), 56′ Falcinelli (M); 90+3 Dionisi (T)

Ammoniti: 46′ Luperini (T); 54′ Diakitè; 78′ Falcinelli (M); 83′ Seculin (M)

Sostituzioni: 14′ Ponsi per Cauz (M); 51′ Falcinelli e Manconi per Strizzolo e Duca (M); 57′ Raimondo, Casasola e Corrado per Celli, Diakitè e Favasuli (T); 66′ Bozhanaj e Pergreffi per Palumbo e Tremolada (M); 73′ Di Stefano per Lucchesi (T); 76′ Dionisi per Favilli (T)