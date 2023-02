Va al cimitero e poi sparisce: 85enne ritrovato dalla polizia di Stato dopo ore

Era uscito di casa per andare al cimitero ma, dopo svariate ore, non aveva fatto rientro nell’abitazione. Facendo scattare l’allarme della moglie: storia a lieto fine per un 85enne residente a Ciconia di Orvieto, ritrovato dopo l’intervento della polizia di Stato.

Irreperibile. Poi il lieto fine



La moglie si è allarmata perché l’anziano non aveva con sé nemmeno il telefonino. Alle 15 ha quindi contattato il numero di emergenza per chiedere aiuto: gli agenti si sono subito attivati nell’area del cimitero e, a stretto giro, hanno notato l’85enne che si muoveva a fatica nei pressi dell’area dei ‘laghetti’. Era in stato confusionale ed esausto per la lunga camminata; inoltre da molte ore non mangiava e beveva ed era sanguinante al volto a causa di una caduta. L’ottantacinquenne – non è stato in grado di fornire spiegazioni sull’accaduto – è stato accompagnato all’auto che i poliziotti avevano parcheggiato nei pressi del luogo dell’incontro e poi accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.