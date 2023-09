Vini d’Italia 2024 del Gambero Rosso: i ‘tre bicchieri’ in Umbria sono 17. Ecco l’elenco

Dopo le pizzerie d’eccellenza, tocca ai vini: il Gambero Rosso, nella sua guida Vini d’Italia 2024 che verrà presentata il prossimo 15 ottobre, ha assegnato ‘tre bicchieri’ a ben 17 vini umbri. Di seguito l’elenco dei premiati: Cervaro della Sala 2021 – Castello della Sala, Montefalco Sagrantino 2019 – Scacciadiavoli, Montefalco Sagrantino 25 Anni 2019 – Arnaldo Caprai, Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2019 – Giampaolo Tabarrini, Montefalco Sagrantino Collenottolo 2018 – Tenuta Bellafonte, Montefalco Sagrantino Exubera 2017 – Terre de La Custodia, Montefalco Sagrantino Fidenzio 2018 – Tudernum, Orvieto Cl. Sup. Campo del Guardiano 2020 – Palazzone, Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2020 – Barberani, Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2021 – Decugnano dei Barbi, Primo d’Anfora 2020 – Argillae, Ràmici Ciliegiolo 2020 – Leonardo Bussoletti, Spoleto Trebbiano Spoletino Anteprima Tonda 2020 – Antonelli/San Marco, Sua Signoria 2022 – Briziarelli, Torgiano Rosso Freccia degli Scacchi Ris. 2020 – Terre Margaritelli, Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2019 – Lungarotti, Trasimeno Gamay Poggio Petroso Ris. 2020 – Duca della Corgna. In Umbria la superficie vitata è di circa 13 mila ettari e alcune zone sono ormai diventate prestigiose aree di produzione e fungono da veri e propri esempi per luoghi limitrofi e non solo.

