100 anni di Baci Perugina e non li dimostrano

di Simona Panzolini

Inaugurata sabato 27 agosto, alla Rocca Paolina di Perugia, la mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo ‘100 anni di Baci Perugina’. La mostra è un omaggio al cioccolatino più famoso del mondo, inventato nel 1922 da Luisa Spagnoli quando si accorse che nell’azienda dolciaria, fondata insieme al marito, si buttavano granella e cioccolato come scarti della lavorazione dei loro prodotti dolciari. Così creò il Bacio Perugina e lo chiamò inizialmente ‘cazzotto’, vista la forma che somigliava ad un pugno.

Perugia celebra la geniale intuizione risalente a 100 anni fa, con la mostra visitabile ad ingresso gratuito fino al 18 settembre, proponendo un’esposizione di opere tra pittura, fotografia, installazioni e scultura, ispirate al famoso cioccolatino. Numerosi gli artisti coinvolti per una mostra che non vuole solo mettere in risalto gli elaborati artistici, quanto piuttosto omaggiare il senso stesso della creatività, la stessa creatività e sentimento di appartenenza che contraddistinse Luisa Spagnoli.

I nomi degli artisti presenti alla mostra

Piera Andreani, Valeria Andreani, Josè Araoz, Paolo Ballerani, Roberta Betti, Cristina Bigerna, Alessia Biscarini, Bruna Bonni, Maria Botticelli, Maria Cristina Bruni, Eugenia Caceres, Giuliana Capocchia, Lamberto Caponi, Sabrina Casciari, Stefano Chiacchella, Stefania Chiaraluce, Teresa Chiaraluce, Alessia Cigliano, Barbara Cocchetta, Maria Cristina Conti, Andrea Dejana, Andrea Diaconita, Fabrizio Fabbroni, Marco Giacchetti, Nicoletta Giuglietti, Maria Emma Gobbi, Silvana Iafolla, Kim Hee Jin, Chigusa Kuraishi, Giuseppe Latella, Giovanni Lattanzi, Marina Liberati, Adele Lo Feudo, Mamo, Clauria Mariani, Donatella Marinucci, Carla Medici, Michela Meloni, Paolo Mirmina, Susanna Montescuro, Giuliano Ottaviani, Lorella Pittavini, Francesco Pujia, Francesco Quintaliani, Ferruccio Ramadori, Carla Romani, Luigi Rossi, Barbara Ruccolo, Mario Sciarra, Luigia Scura, Veronica Severi, Magdalena Spruch, Claudio Solfiti, Moira Lena Tassi, Carla Tejo, Mauro Tippolotti, Deniz Tuncer, Giusy Velloni, Riccardo Veschini. La mostra è curata dall’associazione ‘La Casa degli Artisti’ di Perugia, in collaborazione con Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Deruta, Nestlé, Museo Perugina e Museo Regionale della Ceramica di Deruta.