A Foligno c’è il festival ‘Jazz & dintorni’

Dall’11 al 14 agosto al Chiostro di palazzo Trinci a Foligno andrà in scena il festival ‘Jazz & dintorni’, con l’obiettivo di rendere omaggio al Jazz, come musica principale di riferimento, e dei suoi generi musicali affini, come lo Swing, la Bossanova, il Blues. L’ideatore e direttore artistico del festival è Moreno Romagnoli, saxofonista jazzista ed organizzatore di eventi. Sono previsti 3 concerti, all’insegna di questi generi musicali. Venerdì 11 agosto alle 21.30, ‘Mood Jazz quartet’: omaggio ai migliori compositori della storia del Jazz attraverso l’esecuzione dei loro migliori brani; sabato 12 alle 21.30, ‘Lola Swing italiano’: viene ripercorsa, in ordine cronologico, la storia della canzone italiana dagli anni 20 agli anni 50 in chiave Swing; lunedì 14 alle 21.30, ‘Brasil project trio’: un omaggio alla musica brasiliana con particolare riferimento alla Bossanova ed al Samba-Jazz. L’ingresso ai concerti è gratuito, per informazioni e prenotazioni si può contattare il 338.6538987.

Condividi questo articolo su