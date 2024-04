Ad Acquasparta la presentazione del libro di David Sassoli

Nella sala Multimediale di Acquasparta, venerdì 12 aprile alle 17.30, si svolgerà l’iniziativa ‘Gli orizzonti dell’Europa’, organizzata per presentare il libro di David Sassoli ‘La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa’. All’appuntamento parteciperanno Antonella Rivelli, segretaria Pd Acquasparta; Claudio Sardo, giornalista e curatore del libro; Filippo Ciavaglia, consiglio presidenza Movimento Europeo; Matteo Bracciali, vicepresidente Acli internazionali; Walter Verini, senatore e capogruppo Pd in Commissione Antimafia; Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le politiche agricole. A moderare l’incontro Giovanni Acquarulo, giornalista Rai.

Condividi questo articolo su