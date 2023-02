Addio a Maurizio Costanzo. Aveva 84 anni

La notizia arriva dal suo ufficio stampa: Maurizio Costanzo è morto venerdì a Roma. Il giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore, aveva 84 anni. Costanzo lascia la moglie Maria De Filippi e i figli Gabriele, Camilla e Saverio.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è stato uno dei primi a importare in Italia i talk show con ‘Bontà Loro’ a fine anni ’70, diventando presto il ‘re’ del format. Il suo nome è legato all’omonimo programma ‘Maurizio Costanzo Show’ ma anche a tanti altri, radiofonici e televisivi, quali ‘Buona Domenica’, ‘Facciamo finta che’ e ‘Si è fatta notte’. È stato una colonna portante della famiglia Rai e della Mediaset e anche autore di libri. Grande paroliere italiano, ha scritto ‘Se telefonando’ cantata da Mina e ha avuto anche un ruolo nello sport nell’area di comunicazione della As Roma.

Il cordoglio della città di Todi

«La città di Todi si unisce al cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo, venuto a mancare oggi all’età di 84 anni. Negli anni 2008 e 2009 il giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore fu apprezzato direttore del ‘Todi Festival’, da lui stesso definito come ‘uno dei più attesi appuntamenti culturali del nostro Paese’». Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, nell’esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari, ricorda con riconoscenza il rapporto di collaborazione intercorso con Maurizio Costanzo e la sua statura umana e professionale. «Ci uniamo al dolore dei tanti che in queste ore stanno manifestando la loro commozione per la perdita di uno dei protagonisti assoluti della televisione e della cultura italiana dell’ultimo mezzo secolo».