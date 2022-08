Trauma facciale e ferita lacero contusa per una prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni. È stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, un uomo di 46 anni di Foligno che nella notte fra lunedì e martedì è stato vittima di un’aggressione a Ferro di Cavallo (Perugia) da un soggetto che ha dichiarato di non conoscere. Le indagini sull’accaduto scatteranno nella misura in cui il 46enne sporgerà denuncia alle forze dell’ordine.

