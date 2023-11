All’aviosuperficie di Terni riapre la scuola di paracadutismo

All’aviosuperficie ‘Leonardi’ di Terni riapre la scuola di paracadutismo e, questa volta, ‘parlerà’ tutta completamente ternano. Dopo la fine dell’esperienza di TheZoo, la scorsa estate, professionisti e appassionati del posto non sono rimasti con le mani in mano e hanno deciso di costituire la Scuola di paracadutismo Asd Terni che, dal weekend del 25 e 26 novembre, riprenderà ufficialmente le attività di lancio. Registi dell’operazione Loris Antonelli, paracadutista a livello agonistico, Roberto Colombini, istruttore abilitato ai corsi di lanci in tandem, e Luciano Pucci, presidente dell’Associazione nazionale paracadutisti di Terni, tutti e tre ternani già coinvolti nella passata esperienza di TheZoo.

La storia

«Intorno alla scuola di paracadutismo dell’aviosuperficie – racconta Antonelli – si era creata una bella realtà che, in 12 anni, aveva raccolto tanta gente, dal nord al sud d’Italia. Poi, come sappiamo, qualcosa si è rotto e la scuola, di proprietà di un imprenditore romano, ha chiuso. Noi, che già facevamo parte dello staff, ci siamo detti che non potevamo far morire questa esperienza dopo tanti sacrifici. La passione d’altronde è tanta, inoltre abbiamo riscontrato una volontà di ascolto da parte della nuova amministrazione comunale e di TerniReti, che gestisce l’aviosuperficie. Da qui l’idea di costituire la nuova associazione che, grazie a un Cessna 206 messo a disposizione da un’altra Asd, la Voliamo di Reggio Emilia, potrà riprendere i lanci».

Gli eventi

Si comincia dunque sabato 25 e domenica 26 novembre, quando sarà possibile anche per i non esperti vivere l’ebbrezza di un lancio in tandem o iscriversi al corso ala vincolata. «Abbiamo in programma il ‘battesimo’ del lancio per un primo iscritto alla nostra scuola, che arriverà appositamente da Roma» spiega Antonelli. Poi si proseguirà con le stesse attività l’8, il 9, il 10, il 16 e il 17 dicembre, per concludere questo primo ciclo inaugurale di attività il 6 e il 7 gennaio. «Nel giorno dell’Epifania sarà organizzato un evento speciale» prosegue Antonelli, senza però voler anticipare al momento nulla di più. «Da gennaio in poi – conclude – ci rimetteremo al tavolino e capiremo se e come dare continuità agli eventi tutti i weekend. Noi ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un lungo progetto».