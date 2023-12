Alto Tevere: auto piena di refurtiva, presi due presunti ladri dai carabinieri

L’alt è scattato perchè quell’auto era stata già segnalata in zone colpite da furti. E quando il mezzo si è fermato, i tre soggetti a bordo sono fuggiti a piedi. I carabinieri del Nor di Città di Castello sono riusciti a bloccare due di loro – cittadini peruviani di 44 e 39 anni – mentre il terzo ha fatto perdere le proprie tracce. E all’interno del veicolo, c’era la spiegazione di tutto: i militari hanno trovato gioielli, telefoni cellulari nuovi, borse di marca e circa 4 mila euro in contanti. Tutta refurtiva presumibilmente legata a qualche ‘colpo’ recente. Il 44enne, che sarebbe dovuto stare ai domiciliari a Roma, è stato arrestato in flagrante per evasione ed entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

